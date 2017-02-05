救人要緊 伊朗小女嬰入境美國接受手術

伊朗有一名小女嬰在川普總統行政禁令下無法進入美國接受救命心臟手術，好在目前已准獲以緊急程序入境。(圖片取自美聯社)

川普（Donald Trump）宣布禁止包括伊朗在內的7個穆斯林國家民眾入境美國後，引起來自四面八方的抗議，甚至造成許多外籍旅客的不便，本來伊朗有一名小女嬰在川普總統行政禁令下無法進入美國接受救命心臟手術，好在目前已准獲以緊急程序入境。

4個月大的拉夏德（Fatemeh Reshad）因為心臟問題需要到美國接受救命心臟手術，為了獲得美國觀光簽證，這家人原本預約在杜拜取得美簽，但川普（Donald Trump）宣布禁止穆斯林國家民眾入境美國後，取得美簽後突然被取消。

紐約州長古莫（Andrew Cuomo）「今天晚上我們很高興得知，聯邦政府已發給拉夏德和她的家人登機證件，讓他們得以前來美國。」

在川普總統行政禁令下無法進入美國接受救命心臟手術的伊朗小嬰兒，獲准以緊急程序入境。古莫聲明表示：「我們將繼續與國際難民協助計畫（International Refugee Assistance Project）以確保這名小嬰兒可獲得她需要的治療，並為那些因這項政策而被不公平擋在美國大門外的人們奮戰。」

(中時電子報)