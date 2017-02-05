羅浮宮攻擊凶嫌傷勢好轉 正式羈押

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巴黎檢方今天宣布，在羅浮宮博物館附近揮刀攻擊巡邏士兵後遭射傷的男子，目前傷勢好轉，足以接受偵訊，已遭到正式羈押。

凶嫌是29歲埃及人哈馬邁（Abdullah al-Hamamy），3日手持兩把大砍刀撲向4名法國士兵，事發地點在羅浮宮博物館出入口附近。法國總統歐蘭德（Francois Hollande）形容這是一起恐怖分子攻擊。

巴黎檢方辦公室1名官員說，「他不再有生命危險」。

其中1名士兵於攻擊中受傷，攻擊事件發生後，當局進行封鎖，羅浮宮博物館當天也關閉。警方表示，攻擊者攜帶1個背包，內有噴漆罐，但無爆裂物。1060205

(中央社)