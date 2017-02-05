NFL》美遊行嗆川普 超級盃成戰場

由於川普的反移民政策，美國的白宮外聚集了許多抗爭者。(美聯社)

第51屆超級盃將於6日上午7時登場，這是美國總統川普上任以後的第一個超級盃。在休士頓的市中心和NRG體育場，屆時將有婦女團體、珍視黑人運動、社交正義聯盟、反奴隸聯盟、共產主義者、原住民團體、穆斯林、猶太人、西班牙裔、LGBT，以及在地的民主黨員，將全數出動遊行，抗議川普的新政。

這也讓新英格蘭愛國者的教練貝切克(Bill Belichick)與當家四分衛布雷迪(Tom Brady)十分尷尬，因為他們兩人都是川普的支持者與好友。川普似乎很快就激怒了他所能激怒的所有團體，不僅當地的治安單位如臨大敵，還連累貝切克與布雷迪屢屢被媒體追問與比賽無關的議題。川普雖是合法的當選者，但是抗爭者的高分貝音量與網路的圍剿不斷地挑戰他的權力。

在凱普尼克(Colin Kaepernick)去年8月開了第一槍以後，NFL本季就注定無法平靜。事實是政治無孔不入，職業運動無法活在自己的小框框裡單純地享受競賽，NFL被視為專屬於美國人的運動，自然也成為示威者的一大目標。

(中時電子報)