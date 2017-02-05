鋒面通過東北風增強 北部東北部有涼意

我要評比

中央氣象局指出，鋒面今天通過台灣北部近海一帶，東北季風接著增強，北部及東北部轉涼，白天高溫攝氏20度至22度，中南部變化不大，約24到26度，入夜各地有明顯涼意甚至有冷的感覺。

氣象局表示，除了東半部地區及西半部山區仍有局部短暫雨外，北部平地在鋒面通過的過程當中，降雨機率提高，北部及東北部天氣逐漸轉涼，中南部及花東和昨天類似，晚歸民眾別忘了多添加衣物。

下半天起東北風會再度增強，台灣各地（含綠島、蘭嶼）及澎湖、金門、馬祖空曠地區及鄰近海域將有9至10級強陣風，沿海地區並有較大風浪。在東北風增強以前，東南部沿海（含綠島、蘭嶼）至恆春半島一帶則有長浪發生的機率，海邊活動請注意安全。

另外，清晨西半部地區及馬祖、金門容易有局部霧或低雲影響能見度，開車及搭乘飛機請多留意相關交通資訊。

位於菲律賓東方海面的熱帶性低氣壓，目前距離鵝鑾鼻東南方約1900公里，朝北北西緩慢移動，有發展為輕度颱風的趨勢，預測未來不會直接影響台灣。

高屏空氣污染指標（AQI）為紅色警示（對所有民眾不健康），中部及雲嘉南為橘色提醒（對敏感族群不健康），其他地區為普通，指標污染物為細懸浮微粒；詳查環保署網站http://goo.gl/hE5Oct。1060205

(中央社)