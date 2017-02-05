鋒面通過 北東迎風面降溫有雨 中南部留意空品
今日受到鋒面通過影響，北部海面及東北季風增強，北部及東北部白天高溫約20度左右，但傍晚天氣將轉涼，入夜後將降到14-15度左右，中南部則是日夜溫差較大，預測溫度約16-26度。降雨方面，北部、東半部地區、中南部山區及馬祖有局部短暫雨，其他地區及澎湖、金門為多雲的天氣。
這波東北季風與冷空氣影的響，預計持續到下週二，這段期間感覺起來都是比較冷的天氣型態，下週三則是短暫的天氣空檔，到了下週四，則又會有冷空氣報到。
而目前的預報資料顯示，下周四報到的冷空氣，強度與影響時間都較長，除了降雨外，更是可能會出現11到12度的低溫，提醒民眾要做好保暖準備工作。
至於在今天空氣品質部分，今日高屏地區AQI為紅色警示(對所有民眾不健康)，中部及雲嘉南地區為橘色提醒(對敏感族群不健康)，其他地區普通等級，指標污染物為細懸浮微粒。
(中時電子報)
關鍵字：天氣
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