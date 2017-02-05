歐洲萬人抗議川普移民禁令

抗議川普的民眾來自世界各地。(圖片取自美聯社)

不滿美國總統川普（Donald Trump）移民禁令，數以萬計的歐洲人，周六（4日）在歐洲多個城市示威，抗議美國總統川普對7個穆斯林國家的入境禁令，呼籲美國人「拋棄川普」（dump Trump），並誓言對抗川普的政策。

在倫敦，約超過一萬人遊行抗議，高呼「梅伊，可恥」，譴責英國首相梅伊支持川普，更要求梅伊取消川普在今年訪問英國的行程。他們從美國大使館出發，遊行前往唐寧街英國首相官邸，手上高舉「拒絕讓穆斯林成為代罪羔羊」以及「要社會主義，不要川普主義」。

在法國巴黎和德國柏林也有超過1,000人示威，抗議美國的入境禁令，也不滿川普計劃在美國與墨西哥的邊境興建圍牆。包括曼徹斯特（Manchester）和伯明罕（Birmingham）等英國城市，還有瑞典首都斯德哥爾摩和西班牙大城巴塞隆納也有遊行抗議。

川普於1月27日簽署行政命令，禁止來自7個穆斯林國家公民入境，國土安全部已根據聯邦法官裁決，立即暫停「任何及所有」執行此一總統行政命令的行動7國公民只要持有有效簽證就可入境美國。

(中時電子報)