川普禁令暫停 航空公司讓受阻旅客登機
在聯邦法官下令暫停執行美國總統川普於1週前祭出的旅行禁令後，包括英國航空、阿聯酋航空和法國航空等全球主要航空公司，紛紛開始讓受阻旅客登機飛往美國。
西雅圖聯邦法官羅巴特（James Robart）下達一項適用全美命令，暫停執行川普祭出的旅行禁令，此禁令暫時禁止來自7個穆斯林居多數國家的公民入境90天。
這是川普所頒布行政命令遭逢的最嚴重法律挫敗，川普立即痛批法官這項裁定「荒唐」，並誓言推翻它。
雖然少數航空公司表示，它們將靜觀情勢會如何發展，但包括法國航空（Air France）、英國航空（British Airways）、阿聯酋航空（Emirates）、阿提哈德航空（Etihad Airways）、德國漢莎航空（Lufthansa）、卡達航空（Qatar Airways）、瑞士航空（Swiss Airways）和聯合航空（United Airlines）等表示，它們將容許持有效簽證的那些國家旅客登機。
川普於1月27日簽署行政命令，暫停讓難民進入美國120天，並禁止來自7個穆斯林居多數國家（伊朗、伊拉克、利比亞、索馬利亞、蘇丹、敘利亞和葉門）公民入境90天。敘利亞難民則無限期禁止入境。
美國國務院表示，來自7個穆斯林居多數國家的高達6萬人的簽證已遭撤銷。在聯邦法官的裁定出爐後數小時，美國國務院告訴法新社，它已取消臨時撤銷簽證措施，那些國家的簽證持有者，只要他們的文件並未「實際撤銷」就能再度獲准旅行。
美國國土安全部也表示，它將停止執行川普的旅行禁令。1060205
(中央社)
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