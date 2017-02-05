2月5日各報頭版要聞

各報頭版要聞

中國時報

●內閣改組 民調：幅度不夠 還要再改

內閣小幅改組，換掉4位部會首長，旺旺中時最新民調顯示，雖有4成5民眾不滿此次改組，比滿意者多了1成7；但被問到林全是否應該被撤換，卻有4成3民眾支持讓林全留任，認為該換人做做看的為4成，顯示較多國人認為應給林內閣更多時間。

●台北燈節 小奇雞翻轉西區

2017台北燈節昨晚開幕，「小奇雞家族」燈光秀完整展演內容正式曝光，長達3分鐘的演出，聲光效果十足，每個裝置以不同顏色、不同造型，搭配高科技鑲嵌LED動態燈光技術，讓西門町街頭融入在燈光藝術之下，成為大型遊樂園，也讓原本假日就人潮眾多的西門町，更是人潮擠爆，捷運西門站更一度管制出入口。

●馬王矛盾 吳陷孤軍泥淖

此次國民黨主席選戰被視為一場「反洪與挺洪」路線之爭，其中，與前總統馬英九、國民黨立委王金平均維持良好關係的前副總統吳敦義，初始被視為反洪的最大公約數，如今卻落入馬王矛盾泥淖而進退失據，加上前副主席詹啟賢執意參選，瓜分部分本土票源，整合狀況不如預期順利，為先「安內」，吳敦義公開行程已被迫減量。

蘋果日報

●首份研究 台男精蟲量減質劣

台灣男性爆「蟲蟲」危機！國內首份針對台灣男性精液品質所做的大規模研究發現，男性精液品質逐漸劣化，每c.c.精液的精蟲數平均每人每年減少48.75萬個，每人每次射精量年減0.03c.c.、每次射精精蟲數則年減300萬個。醫師說，精液品質下降將提高不孕風險，臨床曾出現患者的精蟲在兩年內從會往前游泳，變成只會原地搖尾。

●不菸少酒 避穿緊身褲 助精子保固

全球男性的精液品質都在走下坡，醫界對此現象仍無明確解答，中山醫學大學教授、人工生殖權威李茂盛醫師說，可能原因很多，包括空氣、環境污染，飲食含塑化劑、環境荷爾蒙等毒物，但尚無確切證據；有醫師則警告男性，勿讓睪丸長期處在悶熱環境中，如不宜穿太緊褲子等，才能保固精液品質。

●「蔡不知民之所欲」 府院：符合需求

行政院前晚公布內閣局部改組名單，農委會、衛福部、勞動部和科技部4首長換人，藍營質疑換湯不換藥，就連綠營內部也有批評聲浪。本土社團認為改組幅度不夠大，台灣民意基金會董事長游盈隆也痛批「總統根本不知民之所欲」；獨派大老、總統府資政吳澧培更點名行政院長林全不適任，應撤換閣揆。府院則表示，現階段改組已完成，符合現階段施政需求。

聯合報

●今年首例H7N9侵台

國內出現今年首例境外移入H7N9流感確定病例，衛福部疾管署表示，患者為六十九歲男性台商，高雄人，曾在大陸廣東省陽江市活動，一月二十五日返國，二月一日就住進加護病房，昨天檢出H7N9陽性，目前病情嚴重且意識不清，仍住院治療中。

●美法官裁定：全國暫停川普移民禁令

美國華盛頓州西區聯邦地方法院法官羅巴特（James Robart）三日裁定，暫停執行美國總統川普日前頒布禁止穆斯林入境的行政命令，此緊急處分效力及於美國全境。各航空公司已接獲通知，可讓川普禁止的七個穆斯林為主國家的人民登機與入境。紐約時報稱裁定是川普遭逢的重大挫敗（humbling defeat），白宮則誓言抗告。

●政院介入…券商防駭 升至國安層級

雞年甫開春，政府官員喊話今年台股基本面好，但政策做多之際，金管會、證交所都證實，上周國內多家券商遭駭客威脅勒索，並開始攻擊網路下單系統作為「警告」，還揚言若不支付比特幣，一周內將展開更大規模攻擊，證交所與證券業者備妥方案嚴陣以待，據悉行政院已火速介入，將資安防範提升至國家層級。

自由時報

●赴中當心 男染H7N9昏迷

到中國出差或旅行一定要注意防疫！疾病管制署昨天公布今年首例H7N9境外移入病例，住高雄市的六十九歲台商上月到中國工作，月底返台後出現發燒、咳嗽有痰等症狀就醫，昨天確診，衛生單位正追蹤他接觸過的一○八人健康狀況。

●中客遊覽車撞涵洞 21傷

一輛由王姓司機駕駛、滿載廿六名中國觀光客的遊覽車，昨天上午誤闖高市鼓山區一處台鐵鐵軌下方涵洞，車頂撞上涵洞後「定格」，乘客摔成一團，全車加上導遊與司機共廿八人，有廿一名中國客受傷，所幸送醫均無生命危險。

●擋川普穆斯林禁令 聯邦法官：全美放行

美國總統川普日前簽署的禁止七個穆斯林國家公民入境美國的行政命令，三日遭遇迄今最重大法律挑戰，華盛頓州一名聯邦法官簽發暫停執行該行政命令的禁制令，效力遍及全美，意味所有持有合法文件的七國公民將可入境美國，但不確定能維持多久，因為川普已放話要推翻法官的禁制令，四日更痛斥法官裁定「荒謬」。

(中時電子報)