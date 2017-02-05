林濁水：蔡政府執政心態不變 撤換閣員難救民意雪崩！

林濁水指出，小英總統和林揆為了面面討好以致事事不講清的策略不改，撤換閣員恐難救民意雪崩！（本報系資料照片）

原勞動部長郭芳煜抱怨說，他並不像指責的一樣，一例一休都講不清楚。（資料照片，黃世麒攝）

4閣員被撤換，其中原勞動部長郭芳煜抱怨他並不像指責的一樣，一例一休都講不清楚，前民進黨立委林濁水指出，問題只出在郭芳煜嗎？砍不砍七天假，是一例一休還是二休、物價會不會漲，甚至年金、同志婚，小英總統和林揆都講清楚了嗎？其實為了面面討好以致事事不講清楚，正是蔡政府遇事的策略，這基本策略不改，「撤換閣員恐怕難救民意雪崩！」

像周休二日後，漲價、生活方式的改變、上班失去彈性各行各業工作形態難以適應等等，其實都是經濟學上很ABC的起碼知識，內閣經濟學博士一堆，不可能不知道，但事先都不肯講。等到狀況發生再放馬後砲，民眾不生氣也難。

林濁水表示，講清楚難嗎？這恐怕就觸及到新政府民怨高的關鍵所在了：新政府在重大政策上很一貫地選擇不講淸楚的策略。唯恐漲價等講了會增加反對一例一休的阻力，所以不講淸楚；怕砍七天選舉會少了票，所以不講清楚；上台前怕周休二日的功勞被國民黨搶走，所以封殺砍假的行政命令，將來砍不砍當然不願講淸楚。

因為不講清楚才可以面面討好，等到最後落得面面不討好後，再把不講清楚的責任全推給郭芳煜，這實在太有問題了。

政府遇事不講清楚的不只是一例一休，還有進口日本核食，是不是和日本有經貿甚至政治的交易，也一樣；同志婚、年金改革或司法院長提名一個接一個的爭議中，哪一個事講淸楚了。

林濁水憂心說，只要政府事事想討好所有人的心態不調整，事情講不清楚而令民眾不滿的事必繼續發生，政府滿意度也將繼續在低檔盤旋，這不是撤換郭芳煜這樣的手段就可以解決的。

(中時電子報)