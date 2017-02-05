北市公寓暗夜惡火 屋主逃生不及葬身火場

消防人員趕到現場搶救。（趙雙傑攝）

消防人員趕到現場搶救。（趙雙傑攝）

現場火舌竄出。（趙雙傑攝）

台北市中山區長安西路一戶公寓4樓今日凌晨發生火警，警消人員獲報後趕緊前往搶救，現場發現屋內有3人從窗外對外求援，立即架起梯子救援，順利將許姓屋主的妻子與兒女共3人救出，但隨後消防人員在火勢控制後進內勘查，發現屋主逃生不及倒在臥室已明顯死亡，而真正起火原因仍在調查當中。

(中時)