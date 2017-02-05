法官暫停移民禁令 川普推文連三發批評

美國禁止7個穆斯林國家移民與簽證之行政命令遭聯邦法官下令暫停，總統川普今天連發三則推文批評。(圖/美聯社、川普推特)

美國禁止7個穆斯林國家移民與簽證之行政命令昨遭聯邦法官下令暫停實施，總統川普今天連發三則推文批評法官判決「荒謬」，誓言推翻。

川普今天凌晨首先推文表示，「這位所謂法官的意見荒謬，會被我推翻。他根本是要剝奪我國的執法行動」。

再推文說：「一個國家要是不再能決定什麼人可以或不可以，特別是基於安全考量，那就問題大了。」

第三則推文「有意思的是，某些中歐和東歐國家倒是贊同我們的入境禁令，因為他們明白，如果任由某些人入境，那就會遭受死亡和毀滅。」

(中時電子報)