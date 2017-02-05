好久不見慧慈曝近況 嘆快40歲靠吃藥過日子
曾以招牌蓮花指和口頭禪「OH MY GOD」爆紅的慧慈，消失在演藝圈一陣子，去年她和如花、湯尼陳、好娜姬組成團體「蘆薈雞湯」，和好娜姬有了好交情，還親筆寫生日卡片祝賀好友，讓好娜姬超感動。
如花因與慧慈不和，退出「蘆薈雞湯」，團體剩下3人，但慧慈因常與好娜姬工作，培養出好交情，6日是好娜姬的生日，她提前寫生日卡片祝賀好友，並提到自己近況，除了嘆自己快40歲了還什麼都不會，更每天吃藥過日子，也和母親沒話談，慶幸有他和奶奶能夠說話，「我若沒認識你們，真不知道日子如何過下去」。
而好娜姬除了感謝慧慈送的禮物，也很心疼她，「很不捨她這麼單純善良的人，卻過的不是那麼的開心，只希望在我能力範圍內，能給她一些友誼的溫暖」，字裡行間看的出兩人深厚的交情。
(中時電子報)
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