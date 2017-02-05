韓國華僑陳榮漢改良 韓式豆腐煲真好味
祖籍山東，因父母逃難到韓國，在釜山出生的陳榮漢愛好下廚，30多年前來到台灣，在餐廳打工累積經驗，後來把韓式料理改良成適合台灣人的口味創業並以豆腐煲打出名號。
50多歲的陳榮漢說，算一算日子，來台灣有30多年了，最喜歡台灣人，人都很善良，這裡給他一個創業的機會開餐廳，也給了他一個緣分，在這裡落地生根，娶妻生子，近期順利開新分店，決定每個月都固定捐款，行善方式回饋社會。
他說話帶點口音，並不是因為從小在韓國長大，而是因為家裡都講山東話。
陳榮漢說，他會來到台灣，都是因緣際會，祖籍山東的父母當年逃難，本來想要經過台灣過去日本或是美國，但後來卻到了韓國，他在釜山出生，自然就成了山東、韓國華僑第二代。
25歲那年來台，因為喜歡料理食物，就決定從「吃」來認識台灣，融入生活，一開始做鐵板燒，基本的切菜洗菜學起。
後來到韓國菜餐廳上班，發覺重口味的台灣人挺能接受韓國菜，基於在餐廳累積好幾年工作經驗，後來決定自己出來開店拚拚看。
開店的地點，最後選擇在台北巿西門町鬧區，為了讓民眾吃到多樣化的韓國美食，餐點包含豆腐煲、拌飯、銅盤烤肉、海鮮煎餅等。
他說，為營造用餐環境有韓國特色及舒適感，也砸大錢裝潢，希望民眾進入店裡，有像在家裡的感覺，一家人同桌享受韓國美食。
陳榮漢說，台灣人喜歡的韓國料理是比較偏甜一點，偏濃郁一點，因此店裡賣的料理都有改良過。之前有韓國觀光客，吃完後，用韓文跟他說，這裡的料理跟本國不同口味，改良的味道也很棒，下次要推薦來台灣旅遊的朋友也來吃吃看。
店名取作「釜山順豆腐」，陳榮漢說，順豆腐的韓文字就是豆腐煲、豆腐辣湯的意思，釜山則是因為自己在釜山出生及長大，中國字「順」也有吉利的涵意。
他鼓勵年青人說，努力，就離成功不遠；累積能力，專注技能，創業真的不難。1060205
(中央社)
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