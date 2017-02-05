藝術治療引導 特殊生展現繪畫天分
崑山科技大學資管系一年級學生王允中，雖是患有輕度自閉症的特殊生，但在媽媽的陪伴及藝術治療下，認真面對所有學業及挑戰，不僅在數理方面展現天分，繪畫作品也極獲肯定。
王允中患有輕度自閉症，從小由母親陪伴進行藝術治療，鋼琴、繪畫都有所涉獵，同時透過「功文式教育」，以循序漸進及規律的方式進行學習。
王媽媽說，王允中平常最喜歡看旅遊書，會主動尋找喜愛的書籍翻閱。另外，在數理方面表現優秀，就讀小學六年級時，就進階學習高中數學，並以一般生的身分考入崑山科大資管系。
王媽媽說，藝術治療能以藝術作為溝通的媒介，協助解決情緒的問題，並訓練專注力與表達能力，讓王允中能從創作中找到抒發的管道。王允中自己也樂在其中，在藝術、電腦與數理領域，都產生極大的興趣，繪畫方面表現尤其突出。
崑山科大指出，王允中每天固定晚上11時上床睡覺，早上7時30分起床，獨自騎著腳踏車前往學校，在學輔中心學伴的協助下，按部就班完成作業。規律生活與積極態度有別於許多大學生，讓許多學生自嘆不如。王媽媽一路辛苦引導孩子學習，王允中的進步讓她十分欣慰，也期許孩子未來能獨當一面。1060205
(中央社)
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