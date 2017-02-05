吳德榮：鋒面掠過 迎風面轉涼有雨
氣象專家吳德榮指出，今天結構鬆散的鋒面從北部海面掠過，東北季風南下，北海岸、大台北山區及東半部雲量增多，中午起有局部短暫雨；週一至週三各地大都晴朗穩定。
吳德榮在氣象應用推廣基金會「洩天機教室」發文指出，由於鋒面上午從北部海面掠過，東北季風南下，大台北平地雲也會增多，但雨很少、也很零星；新竹以南仍為多雲到晴。北台灣中午起轉涼、夜間微冷，其他地區氣溫也略下降。
另外，最新模擬資料顯示，週一至週三（6日至8日）各地大都晴朗穩定。週一、週二受大陸高壓籠罩，晴朗、空氣偏乾，東半部零星短暫雨的機率也很低；由於天空晴朗，「長、短波輻射」效應皆很強，白天在陽光下舒適、早晚偏涼微冷，日夜溫差超過攝氏10度，請民眾注意。
吳德榮指出，週三氣溫回升，白天溫暖、早晚涼，東半部有零星短暫雨的機率。不過，週四（9日）鋒面過境，北部、東半部轉有雨；而入冬最強的一波冷空氣將隨之南下，氣溫劇降。1060205
(中央社)
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