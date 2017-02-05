大學生少了 成大校長蘇慧貞：南北失衡更嚴重

成功大學校長蘇慧貞。（中評社）

少子化海嘯來襲，106學年共有143個系所申請停招，56個系所完全停招走入歷史。成功大學校長蘇慧貞分析問題指出，台灣高等教育、高階人才培育出現台灣南北嚴重失衡、城鄉發展差距持續擴大。

據《中評網》報導，106年大專院校學、碩、博士班的招生名額共減招9840人，全台有151個系所的註冊率掛零，而註冊率在30%以下有268個系所；註冊率低於6成的共有17校，且多集中在中南部。

對中南部大學系所註冊率偏低，成大校長蘇慧貞表示，不能只歸究少子化問題，需深入探討現象原因。她提出3個觀察點：

第一，從註冊率數字與區域分佈來看，只要愈往中南部移動，就愈明顯。相對於台北豐富的資源，無論你是多好的大學，甚至公立大學，只要愈往中南部，就愈受到區域條件差異的挑戰。

第二，各校對招生的期待值不同，如果有人想要製造一個美化的數據，只要把分母拿掉、降低招收名額或降低錄取標準也是可以做到的，但有必要這麼做嗎？

第三，報考博士班的人，可能選擇去比較容易畢業、比較容易拿到學位的學校；這也是存在於當今青年世代的迷思。

她指出，從大學本科與碩、博士班招生現象分析，台灣最嚴重的是區域落差仍持續擴大，具體的說，就是南北失衡、城鄉發展的差異已經非常、非常的明顯。大學招生的數字只是區域失衡的現象之一，背後還代表了產業發展與就業機會都已經有嚴重的區域差異。

(中時電子報)