中捷綠線首列電聯車抵台中港 12日遊行

台中捷運首輛電聯車今天運抵台中港，下午將舉行記者會；12日舉辦電聯車遊行活動，沿中二路運抵北屯機廠，並於沿線大新、四維國小停留開放民眾參觀，歡迎前往一睹電聯車風采。

交通局表示，綠線電聯車運抵台中港14號碼頭，下午1時45分舉行電聯車到港啟動儀式及記者會。捷運首列電聯車已於去年完成製造組裝，並通過300多項嚴格測試；這次先到台中港的電聯車共有2列4節車廂以及8座轉向架等附屬設備。

因電聯車運抵台中港後，還要停留港區進行為期一週左右的報關作業，為讓民眾也能近身目睹電聯車風采，12日的電聯車市區遊行活動，遊行路線沿中二路、向上路、五權西路、文心路、北屯路及松竹路運抵北屯機廠，全線長度約35公里，並將於捷運沿線的大新國小及四維國小停留開放民眾參觀，屆時民眾將可與電聯車一同入鏡，留下歷史紀錄。

交通局強調，為讓民眾分享捷運建設成果，並宣示台中市捷運將於民國107年試運轉及109年通車的決心，交通局自去年起，即與台北捷運工程局共同督促廠商進行電聯車製造及測試作業，這次首列電聯車能順利完成相關作業並運抵台灣，堪為台中捷運建設重要里程碑。

依交通局資料，捷運綠線電聯車是由日本川崎重工業株式會社承攬製造，採鋼輪鋼軌全自動無人駕駛系統，車輛外觀以「新芽綻放」概念設計，車頭呈現流線型，車身則以不銹鋼原色，搭配車窗及綠色飾條，讓電聯車更具現代感，每列車由2節車廂組成，每次列車載客數計536人。1060205

(中央社)