松坂大輔投瘋了！兩天熱投296球
「平成怪物」松坂大輔2015年重返日職後，受傷勢困擾沉寂兩年，如今渴望重生的心情，讓36歲的他在春訓投到渾然忘我！日媒5日報導，他重拾過往練投習慣，先後擔任打擊練習投手、進牛棚練投，兩天加起來竟投了多達296球！
與軟銀合約走到最後一年的松坂，去年11月遠赴波多黎各冬盟磨練到現在，幾乎沒有休息，但想復活的決心，讓他一路向前不喊累；他1日起投身軟銀春訓，先小試身手投59球，接著3日自願擔任打擊投手投161球，昨進牛棚練投，更忘我的猛投135球，直到右手手指起水泡，才結束練習x。四天下來，共投了350球。
「如果沒起水泡，感覺還可以投，」為了記住現在的動作，松坂兩天投近300球，沒有顯露出一絲苦態，困擾他多時的肩傷，不再成為他邁向復活的絆腳石，「肩膀的狀況很好，能夠繼續投下去，」看著他積極訓練，觀看軟銀春訓、擔任經典賽日本隊投手教練的權藤博還打趣說，「這是古巴戰的先發嗎？」
據《日刊體育》報導，其實松坂過去在西武時期，就有瘋狂練投的習慣，2003年2月的春訓，還曾3天內投401球，但到美國，紅襪卻不希望他這麼做，雙方為此有過衝突；2015年重返軟銀的第一個春訓，他也在兩天內連投222球，但右肩開刀後，去年春訓被禁止連投，現又重拾這個習慣。
被問到明天還會不會再投？松坂給出否定的答案，不過原因卻不是因為累了，而是擔心水泡會破掉。如今的他，身心狀況似乎都維持極佳的狀況，看來想在下個賽季看到平成怪物重振雄風，似乎又更有希望了。
(中時電子報)
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