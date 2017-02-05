NBA》唐斯哭了？灌籃王拉文膝傷整季報銷

拉文4日撞傷左膝後，還由唐斯攙扶離開球場。(美聯社資料照)

拿下連兩屆灌籃大賽冠軍的灰狼後衛拉文，5日確定因為左膝前十字韌帶撕裂，剩餘賽季無法再次上場，當聽到這個噩耗，他的隊友唐斯難過表示，「假如說我聽到這個消息沒哭，那我就是在說謊，拉文不只是我的隊友，也是我兄弟！」

本季平均可拿18.9分、3.4籃板與3助攻的拉文，向來以驚人彈跳能力著稱，本季又苦練出三分外線，讓他整體表現明顯比起以往進步，如今灰狼少了他的助陣，距離季後賽更加遙遠，他的先發位置預計將由穆罕默德取代。

聽到拉文整季報銷消息，就連騎士「小皇帝」詹姆斯都驚訝了，不禁在推特上鼓勵他，「儘管私底下不是很了解你，但我很喜歡你的天賦，期望拉文恢復良好、恢復神速！小小的挫折，強勢的回歸！」

(中時電子報)