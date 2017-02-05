善心攏是假？友人：貝克漢認了發電郵

貝克漢遭爆多年熱心公益都是假的。(圖／達志影像)

英國前「足球金童」貝克漢擔任聯合國親善大使10年，熱心形象深植人心，近日卻被爆料做公益只是為了騎士爵位，事後他友人出面緩頰，表示他承認發了電郵，但只是一時的氣話。

貝克漢一直擔任聯合國兒童基金會（UNICEF）的形象大使，包含替兒童募資、探望重災區等，不過卻傳出他做公益只是為了「騎士頭銜」，在得知沒有被選上時，在電郵中飆罵評委會是「一群不懂得賞識的婊子」，形象大傷。

據《鏡報》報導，他的友人表示電郵是真的，不過內容被惡意竄改過，他也透露貝克漢當時會發電郵，只是一時的情緒反應，並說貝克漢本人根本不在意「騎士頭銜」，他還是會繼續與兒童基金會合作。

(中時電子報)