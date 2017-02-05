南部空品不佳 14測站紅色警示

根據環保署空氣品質監測網資料顯示，今天雲嘉南及高屏地區空氣品質不佳，空氣品質指標（AQI）為紅色警示，民眾最好減少戶外活動。

截至上午8時觀測資料，南部地區已有14個測站AQI達到紅色警示，包括斗六、嘉義、新營、台南、橋頭、鳳山、仁武、左營、前金、復興、前鎮、小港、潮州、枋寮，對所有民眾不健康。

另外，中部及雲嘉南多個測站為橘色提醒，其他地區普通等級，指標污染物為細懸浮微粒。

環保署提醒，一般民眾如果有不適，如眼痛、咳嗽或喉嚨痛等，應減少體力消耗，特別是減少戶外活動。有心臟、呼吸道及心血管疾病患者、孩童及老年人，建議留在室內並減少體力消耗活動，必要外出應配戴口罩。具有氣喘的人可能需增加使用吸入劑的頻率。1060205

(中央社)