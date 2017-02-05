加州對抗川普 五道難題待拆解

特派員看世界專欄美國加州是民主黨的大本營，共和黨籍總統川普入主白宮，在當地掀起的反彈聲浪可想而知，而5道關鍵政策，更是嚴峻考驗川普與加州的關係。

川普1月20日就任，隔天全美各大城市串連的女權大遊行，加州洛杉磯街頭都被嗆川普的人潮淹沒了，之後川普頒布禁止中東7國難民入境的行政命令，洛城國際機場更湧入罕見的抗議人潮。

這位紐約房地產大亨才就任1週餘，加州掀起的反彈已勢如水火，但是攸關加州與川普彼此關係是否更岌岌可危的考驗還在後頭。

首先觀察指標還是移民政策，看來禁止中東7國難民入境的禁令掀起的爭議只是開端，因為川普揚言刪砍庇護城的補助，舊金山市長李孟賢已表明，就算10億美元補助沒了，庇護城政策也不能廢，並呼籲團結抗爭到底。

還有就是直戳矽谷（Silicon Valley）要害的H-1B簽證該怎麼發，川普說，這是被濫用以便吸引廉價勞動力的措施，但是矽谷過半的高科技從業者都是外籍，估計每年核發的H-1B約有8萬多張。

臉書執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）說，他極度關注川普的舉措，並說自己的家族來自德國、奧地利和波蘭，髮妻正是越南難民的後裔，「美國是移民國家，我們應以此為榮」。

而影響加州民眾最切身的莫過於歐巴馬健保政策的存廢，估計歐記健保開辦後，單單加州就有200萬人而受惠，而65歲以上疾病纏身的長者投保人數達580萬，若歐記健保廢了，該怎麼保障他們的權益，勢必又有番對峙。

加州是全美使用再生能源的模範生，響應反排放更是急先鋒，但川普卻不相信全球暖化，並說這是個騙局，加州州長布朗（Jerry Brown）已高分貝表態，要全力對抗川普的環保政策。

還有就是川普簽署在美墨邊境築圍牆的行政命令，由於加州的農場雇用的工人多來自墨西哥，築牆可能導致美墨兩國關係緊張升高，若嚴格執行驅逐非法入境的墨國農工而損及農作物收成，屆時又是另個爭議的隱患。

這5道關鍵政策猶如5個隨時可能引爆的不定時炸彈，可能導致加州與華府政治對立更升高，雖然依據美國憲政制度，「加州獨立」（CalExit）難以實現，但近來調查顯示，支持加獨的民意屢創新高。

民意如流水，能載舟亦能覆舟，如何緩解更激化的對立，進而化干戈為玉帛，白宮主人與加州政要必須共同面對。1060205

(中央社)