美軍擬以鰻魚黏液造新材料 可供軍艦防護
美國海軍下屬的科技團隊近來從生物界獲得靈感，正研究用海底鰻魚的黏液製造新材料。若研發成功，這種合成材料將可被用於各類防具，甚至能提供軍艦外層防護。
據美國趣味科學網報導，科學界近來發現太平洋鰻魚有特殊之處，由於該生物可分泌具保護作用的黏液，從而對掠食者的鰓造成妨礙。因此，這種黏液的成份引來科學家好奇，希望能該之提煉為對人類有助益的材料。
美國海軍生化學家科戈特於聲明中表示，這種合成鰻魚黏液可用於製造防彈、防火、防污、潛水保護產品或防鯊噴霧劑。若進一步開發，甚至能為軍艦提供非致命性的靜態防護。
美國海軍材料工程師金瑟解釋，鰻魚黏液的基礎成份為絲蛋白、粘蛋白，當這兩種物質與水結合，就形成了立體的黏液網，可擴張至原始體積的一萬倍。
金瑟強調，鰻魚黏液是當今世上最獨特生物材料之一，軍方對其開發與應用將有很大幫助！
(中時電子報)
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