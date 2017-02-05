王思聰最美舊愛曝新戀情 張予曦熱戀台男星

王思聰「最美舊愛」張予曦新戀情曝光，熱戀台男星陳柏融。（圖／取材自陳柏融微博）

大陸富豪王健林獨子王思聰常因快言快語登上媒體版面，加上王思聰身分特殊，他的感情生活也備受關注，而被封為王思聰「最美舊愛」的大陸女星張予曦與王思聰情斷後，昨（4日）公布新戀情，與台男星陳柏融戀愛ing。

張予曦與陳柏融昨傍晚在微博公布新戀情，搭配星星、月亮貼圖曬愛，小倆口大方PO合照，兩人還分享遊香港迪士尼照，戀愛ing的模樣甜爆網友。據悉，張予曦與陳柏融是去年合作拍戲相識，儘管兩人在劇中擦身、無法成為戀人，不過戲外則是擦出愛火，男帥女美的組合，讓張予曦新戀情大獲好評，還因此登上微博熱搜榜。

不只張予曦新戀情登熱搜，她的舊愛王思聰還成為熱搜榜第一名，陳柏融與王思聰的顏值也成為討論焦點，一個是大陸萬達集團公子哥王思聰，一個是台灣男星陳柏融，陳柏融曾以「陳子胤」闖蕩演藝圈，以《智勝鮮師》中「阿虎」一角出道，不過在2014年改回原名，並陸續參與戲劇、MV演出，近期演藝重心轉往大陸拍戲。

(中時電子報)