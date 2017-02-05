入冬最強冷空氣 台北周五低溫探10度

紅外線衛星雲圖。 (圖/中央氣象局)

台灣各地今天白天高溫約20到26度間，入夜後北部、東北部氣溫降至14、15度。氣象專家吳德榮預估有一波冷空氣將再侵台，周五(10日)台北市的最低氣溫可降至10度，嘉義以北沿海、空曠地區更恐降至8、9度。

前中央氣象局預報中心主任吳德榮在「洩天機教室」專欄貼文寫到，週四(9日)鋒面過境，北部、東半部轉有雨；入冬最強的一波冷空氣將隨之南下，氣溫劇降。最新歐洲中期預報中心(ECMWF)模式的模擬，週五至下週一(10至13日)強冷空氣盤據，台北市的最低氣溫約可降至10度左右；再加上夜間「輻射冷卻」效應，嘉義以北沿海、空曠地區，清晨更有降至8、9度的潛勢。

吳德榮指出，這波強冷空氣比較深厚，高度約1500公尺以上的山區於週五至下週日（10至12日）可降至零度以下，但大氣很快轉乾，降雪條件轉趨不利。

(中時電子報)