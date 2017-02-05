川普移民禁令遭擋 美司法部正式抗告

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美國司法部今天向第九巡迴上訴法院提出抗告，挑戰1起阻止落實行政命令的決定。總統川普的行政命令除禁止7個穆斯林國家民眾前來美國，也暫停難民入境美國。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，由前總統小布希任命的西雅圖聯邦地區法院法官羅巴特（James Robart），昨天晚間裁決暫停執行川普的命令，全美皆然。

數小時後的今天早上，美國國土安全部宣布，國土安全部中止所有執行這道移民令的行動，且將恢復他們在這道禁令簽署前所執行的標準旅客檢查程序。但國土安全部敦促司法部「儘快」挑戰法院的裁決。（譯者：中央社蔡佳敏）1060205

(中央社)