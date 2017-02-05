犯錯進化成2.0 花敬群不改搞笑本色

從「花教授」到「花次」，內政部次長花敬群坦言犯錯讓他迅速進化成2.0，但仍不改其搞笑一面，他在同仁眼中沒有官架子，必要時還會親自寫新聞稿。

擔任學者時，花敬群與民間團體一起監督、批判政府，當了官員，變成要和民間團體溝通政府立場，對於這樣的角色轉換，花敬群不認為是衝突，而是「承擔」。

「當然也犯了一些錯」，花敬群不諱言談到上任兩個月的「爆粗口」事件，回想當時的狀況，「說實話，那個時候的我，心裡面仍然有相當大的成分覺得『我們是朋友』」，希望事情還有溝通的空間，才會有點像朋友的口吻，脫口而出講出那3個字，「話一出口我抽了一下」，他突然意識到，已經不能這樣講話，「既然講了就要承擔」。

被指責的當下，花敬群心中其實也感到悲憤，「我真的做錯了嗎？」更深入自我檢討時，他坦承確實錯了，大環境不是不容許犯錯，他要求自己一定要「不二過」，「當尋常百姓和教授是不會有這麼深的自我要求」。

花敬群說，過去擔任教授時可以暢所欲言，其實偶爾也會被罵，不過那是立場上的差異「so what」；現在是「沒有我」，「我說話不是代表花敬群，而是必須代表內政部，甚至中華民國」。

長期習慣接受媒體採訪的花敬群，雖然熟悉鏡頭，他也坦言，擔任發言人需要內功，從議題掌握、分寸拿捏、用字遣詞到講話的表情、聲調等，都要有所準備，這些學習的過程讓他迅速進化成2.0。

談起自己的個性，花敬群形容「我到哪裡都在搞笑」，在部裡開會也是，不過「終究在那麼緊繃的場合，是非常不恰當的」，偶爾開玩笑很快樂，但「真的不要白目」，該嚴肅的時候不能開玩笑。

運動細胞很好的花敬群，其實很了解自己在群體中的定位，打棒球時擔任捕手、排球場上是舉球員。花敬群說，他都是擔任攻擊的「發動者」，不是真正攻擊的人，要負責規劃環境和條件，以達成最終目的。

經過「震撼教育」，花敬群心裡有更深的體會，如果沒辦法把自己顧好，把分內的事做好，後面這麼多政策要推動，如果推得不好，「那一切都是我的錯」，「我不能因為自我療傷耽誤了國家政策的推動，時間是不等我的」，很快地安慰自己後，花敬群馬上要面對下一場會議。

「進化的過程不是讓自己變得世故、滑溜」，花敬群說，是該做的事要做得更好一些，因為沒有做好自己的角色，「主攻者沒辦法發揮實力」。

8年20萬社會住宅是總統蔡英文競選時提出的第一個完整政見，花敬群是政策操盤手。談到政策，他說，還不敢用成就感形容，不過有些事因為同仁一起努力合作，「它真的在動」，「住宅法」三讀通過只是第一步，要到有成果，需要時間。

同仁眼中的花敬群沒有架子，還會自己「下海」寫新聞稿，花敬群說，有些事情他希望表達的角度，同仁未必能很快抓到，如果事情又比較急「自己來比較快」，他認為這是對話過程，而非不信任。

「不要有架子，但要有樣子」，他堅持，政府官員要有官員的樣子，讓同仁、老百姓甚至立法委員覺得你可以被信賴、依賴，這是責任，講得振振有詞的花敬群，下一秒馬上又開起玩笑，「所以我假裝很臭屁的樣子，都只是為了讓大家放心，嗯，這個次長可以信賴」。

花敬群的辦公室擺設簡樸，桌上放了最愛的棒球和棒球公仔，櫥窗裡擺著一只寫著「8年20萬戶」的馬克杯，是去年聖誕節姪女送的。記者問到，會不會壓力很大？花敬群說，應該發給營建署同仁一人一個，隨時提醒目標。1060205

(中央社)