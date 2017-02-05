北市長安西路火警 屋主逃生不及死亡

我要評比

台北市長安西路一處公寓今天清晨發生火警，警消馳援後救出3名住戶，送馬偕醫院救治，但火勢撲滅入內清查時，在臥室發現屋主焦屍，確切火警肇因仍待火調人員進一步釐清。

消防局今天清晨4時許獲報，長安西路一處公寓發生火警，警消到場後立刻佈水線，並救出3名住戶，其中一對母女因燒燙傷送馬偕醫院救治，僅兒子未受傷。

火勢撲滅後警消入內清查，仍在臥室中發現屋主焦屍，已明顯死亡，初步判斷起火點為後方廚房，燃燒面積約50平方公尺，但確切火警肇因仍待火調人員進一步釐清。1060205

(中央社)