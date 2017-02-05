滬海事法院淘寶賣船 成交逾4億創新高
上海海事法院日前透過淘寶網司法拍賣平台以人民幣9600萬元（約新台幣4.4億元）賣出「明德152」輪，創大陸船舶網路拍賣成交價歷史新高，買方來自新加坡。
根據網路資料，「明德152」輪在淘寶網司法拍賣平台共進行兩次拍賣，第一次開價1.14億元，都沒有人出價，最後流拍。第二次拍賣開價9600萬元，共吸引1萬多人次圍觀，有3次出價紀錄。
新民網報導，「明德152」輪為南通明德重工有限公司（明德重工）所有。明德重工成立於2004年，主要建造汽車滾裝船、化學品船、海洋工程船等高級船型為主，是大陸知名的造船企業。
報導說，全球航運業和造船業低迷，明德重工近年一直處於虧損狀態。債權人向南通市通州區人民法院申請明德重工破產。通州區人民法院在2015年7月31日發布公告，宣告明德重工破產，並委託上海海事法院拍賣「明德152」輪。
據了解，「明德152」輪是一艘剛建造完成的出口船舶，原本是由外籍買家訂製，準備在加拿大五大湖水域內航行，因明德重工未按時交付且建成時明德重工已宣告破產，買家解除買賣合約，並依法進入資產清算。1060205
(中央社)
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