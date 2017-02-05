《全球星期人物》 捷克前名模 川普前妻伊凡娜

川普前妻伊凡娜（圖左）與其女伊凡卡（圖右）的合照。（圖/伊凡娜個人網站）

擁有過3段婚姻的美國現任總統川普（Donald Trump），每一段都是媒體鎂光燈的焦點，其中為他生下2子1女的元配伊凡娜（Ivana Trump），和現任的梅蘭妮亞（Melania Trump）一樣，都是來自東歐地區的知名模特兒。今年已67歲的伊凡娜仍經常曝光於媒體版面，尤其在川普當選後，出身捷克的她更一度被外界視為新政府派駐捷克大使的「最佳人選」，而她的人生也和川普一樣跌宕起伏，非常精彩。

伊凡娜，婚前姓澤尼科娃（Zelníčková），出生於1949年的捷克斯洛伐克（Czechoslovakia），年輕時曾是一名滑雪選手，在遇見川普之前的她，曾於1971年與地產經紀威克邁爾（Alfred Winklmayr）結婚，但婚姻並不持久，1973年兩人就宣布離婚，此時的她已移居加拿大蒙特婁（Montreal），並開始成為模特走秀。在紐約的聚會上，她遇見年輕的地產大亨川普，很快地兩人於1977年4月結婚並成為1980年代紐約最受矚目的一對名人夫妻檔。嫁入川普家的伊凡娜也證明自己不是花瓶，逐漸成為川普集團內重要的左右手之一。

年輕時的伊凡卡（圖左）與幼年時期的伊凡卡（圖右）。（圖/Ivanka Trump的Instagram）

伊凡娜與川普共育有2子1女，分別長女伊凡卡（Ivanka Trump）、長子小唐納川普（Donald Trump Jr.）和次子艾瑞克（Eric Trump），如今都成為川普前往白宮（White House）路上最重要的支柱之一。但兩人備受矚目的婚姻，卻因為川普在大西洋城（Atlantic City）的賭場失利且破產，讓兩人15年的婚姻最終走入歷史，1992年正式宣告離婚。與川普分手後，她還經歷過兩段婚姻，最近的一段更是老少配，當年59歲的伊凡娜嫁給小她20多歲的羅薩諾（Rossano Rubicondi），但猶如她第一段婚姻，僅僅維持了一年時間就宣告破局。

當時是紐約最受矚目的夫妻，川普（圖右）和伊凡娜（紅衣者）。（圖/美聯社）

伊凡娜（圖左）最近一任丈夫羅薩諾（圖右），但兩人的婚姻僅維持一年就告吹。（圖/美聯社）

如今隨著川普和第一家庭成為全球媒體追逐的焦點，尤其是長女伊凡卡，外貌、身高和體態幾乎和其母親年輕時一個模樣，強勢且具有野心的個性也不輸其母，無論川普是否真的會讓前妻派駐捷克，未來四年期間，伊凡娜和其3名子女仍將繼續成為鎂光燈下的焦點。

(中時電子報)