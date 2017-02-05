爺奶玩桌遊 動腦又用手樂開懷

邱瑋湞（右一）與其他青年志工一起陪同長者玩桌遊。（教育部提供）

桌遊除了是一種遊戲，也可運用在志願服務活動上。教育部青年署台南市青年志工中心最近推展「元氣生活健康服務專案」，前往台南市復興社區進行長者關懷陪伴服務，由青年志工們準備多款桌遊活動，與社區長者們進行互動，讓長者動腦也動手。

在玩桌遊的過程中彼此交流，陪伴社區長者說說話，也藉由桌遊幫助長者動腦思考及訓練手眼協調，讓長者動腦也動手。

參與此次服務專案的青年志工邱瑋湞同學表示，她自己喜愛玩桌遊，與志同道合的夥伴們一起參與規畫與服務，選擇幾個容易上手也富有趣味的小遊戲，很快拉近青年志工與社區長者的距離。

邱瑋湞笑說長者們一開始聽到桌遊都以為是打麻將，此時青年志工們則迅速當起小老師說明遊戲規則，教導長者們融入遊戲情境，在互動過程中，一面同樂一面跟長者們聊聊天，關心他們平常生活起居的狀況，給予最親切自然的關懷陪伴。

邱瑋湞表示透過此次社區服務拉近與長者們的距離，看見許多長者的笑容，心裡覺得溫暖而踏實，在此次服務中也想起自己的爺爺奶奶，因為外出讀書較少返鄉陪伴，知道爺爺奶奶也渴望孫子女的關懷。。

教育部青年發展署於各地成立16個青年志工中心，提供多元的青年志工服務機會，相關資訊可上教育部青年署青年和平志工團官網(http://gysd.yda.gov.tw)查詢。

(中時)