國民黨不懂年輕人？詹啟賢：老式菁英思維影響

國民黨主席參選人詹啟賢表示，黨中央或高層過去面對內政、尤其是年輕人所關注的議題時，深受老一輩菁英思維影響。(資料照片/趙雙傑攝)

兩岸關係是台灣選舉中不可或缺的議題，國民黨主打九二共識是維繫兩岸和平重要基礎，但有媒體直言，國民黨不能只有兩岸關係，在內政、尤其是年輕人所關注的議題上，為何老輸民進黨？詹啟賢昨對此表示，黨中央或高層過去面對這些問題時深受老一輩菁英思維影響，未來若有多一點年輕人參與，可讓這些議題討論在黨內被突顯出來。

國民黨向來為人詬病「太老、太醬缸、太八股」，但5位黨主席候選人開記者會、拜票、走春、拔樁、找大老、謁陵、淚眼緬懷蔣經國、成立青年軍盡是老掉牙的舊招數，沒有一絲新意與新氣象，每次出場，都再一次顯露國民黨的老邁與不接地氣。

詹啟賢4日南下高雄與《民眾日報》社長蔡雲夤等人進行座談。他說，過去曾在黨政背景下一路走來，從年輕接受栽培迄今的黨高層不少，但在民間真正做事的人不夠，如果國民黨多一些這種背景的人，應該會比較能體認社會大眾最關心的問題。

(中時電子報)