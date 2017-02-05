關節炎別亂補 小心免疫系統變叛軍

很多人趁冬天進補，但過敏免疫風濕科醫師表示，冬季是關節炎好發季節，不少類風濕性關節炎患者症狀加重，若不當進補，會讓免疫戰隊變叛軍，愈補愈糟。

類風濕性關節炎是自體免疫疾病，自體免疫細胞攻擊身體組織引起長期、慢性發炎，常侵犯身體的小關節，且會有早晨僵硬疼痛症狀。有別於其他關節炎是愈動愈痛，類風濕性關節炎則是愈不活動愈腫痛。

彰化基督教醫院過敏免疫風濕科主任邱瑩明表示，類風濕性關節炎目前盛行率約0.4%-1%，約有12萬人患病，尤其好發於40歲以上中年女性，一旦發病就需要長期接受治療。

邱瑩明說，關節炎患者在冬天時特別容易感覺不舒服，因天冷，肢體更容易感覺僵硬、疼痛。尤其不少人冬天習慣吃點中藥、補湯進補，近日臨床觀察，因進補導致關節發炎的患者增加1到2成。

進補讓關節炎狀況加重，邱瑩明表示，類風濕性關節炎患者是因自體免疫系統錯亂，攻擊身體組織導致發炎，並不是免疫力不夠，如果又吃、喝補品，只會讓免疫大軍更強大，本來應該保護身體，卻變成叛軍，讓關節腫、痛狀況更厲害。

邱瑩明說，有些患者容易聽到別人說吃什麼好，就會跟著吃，或者是嘗試偏方止痛，但每個人的身體狀況都不同，A吃了有效，對B不一定有用，延誤治療只會讓狀況更嚴重。

治療類風濕性關節炎，邱瑩明表示，這是體質上的問題，就像過敏、三高等患者，需長期用藥控制，目的不是為了提升免疫力，而是讓免疫系統變得「頭腦清楚一點」，不要自己打自己，可以正確辨識狀況。

不過， 邱瑩明說，有些患者用藥習慣不好，自認關節不痛就不吃藥，等痛了才吃。但每次發作對骨頭都是持續破壞，發作幾次後，骨頭破壞累積會愈來愈嚴重且是不可逆，正確的治療應該是減少發作次數。

邱瑩明表示，除了用藥控制，類風濕性關節炎患者不建議吃補，可多吃有豐富omega-3的魚類，因omega-3有天然抗發炎的效果，雖不能取代藥物，但可以輔助。1060205

(中央社)