移民禁令被擋 川普連轟法官引側目

美國總統川普下令7個穆斯林為主國家的公民暫緩入境美國，但禁令遭1位法官擋下。川普今天譴責解除移民禁令的法官，誓言恢復禁令，但總統連轟獨立審判的法官，已引發關注。

今日俄羅斯（RT）報導，川普又在推特上說：「因為禁令被1名法官解除，許多很壞且危險的人恐將湧進我們的國家。很可怕的決定。」

路透社報導，隨著移民禁令遭暫緩，上週因禁令而行程受阻的上千名來自伊朗、伊拉克、利比亞、索馬利亞、蘇丹、敘利亞、葉門的旅客及難民，紛紛趁此機會趕搭班機入境美國。

川普今天一早在推特上說：「這位所謂法官的意見荒唐可笑，會被我推翻。他根本是要剝奪我國的執法行動」；隨後川普又推文「1名法官能擋下國土安全部的旅行禁令，讓任何人、甚至有不良意圖者能到美國，我們的國家會淪為什麼樣子？」

川普個人猛批聯邦地方法官羅巴特（James Robart），已過分到讓部分人質疑，川普在破壞用於節制白宮與國會權力的法院機制。總統攻擊被憲法設計為節制行政權與國會的法官，並非正常之舉。

馬里蘭州的民主黨參議員卡定（Ben Cardin）指出，川普抨擊法官及司法機構完整性之舉，已顯過分。卡定在一項聲明說：「他在破壞政府的整個系統，而不光是令他惱火的決定」

眾議院情報委員會的民主黨龍頭議員希夫（Adam Schiff）則在推特發文，要川普「去讀讀『所謂的』憲法吧」。（譯者：中央社陳亦偉）1060205

(中央社)