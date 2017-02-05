遞補傷退大谷 武田翔太：連他的份一起努力

武田翔太遞補進日本隊經典賽陣容。(美聯社資料照)

原被視為日本侍武士隊本屆經典賽王牌的大谷翔平，日前因右腳踝傷勢未癒，無奈選擇退賽，消息來得突然，日本隊教練團雖感到震驚，不過也很快決定由軟銀的武田翔太，遞補大谷的空缺，能披上國家隊戰袍，武田興奮之餘，也表示會連大谷的份一起努力。

據《日刊體育》報導，遞補的武田2011年進軍職棒，上季生涯第五年，登板27場繳出14勝8敗、自責分率2.95成績，在攝津正陷低潮的情況下，和千賀滉大一同扛起奪勝重責，他預計會擠進先發輪值，在首輪最後一場對中國大陸，若狀況許可，也可能在休息兩天後，於第二輪首戰再度登板。

相差僅1歲的大谷與武田，經2014年美日交流賽、12強賽、到去年的強化試合，建立起不錯的交情；確定遞補後，武田也傳訊給因退賽而心情低落的大谷，「他傳訊跟我道歉，我告訴他不用這樣。」武田說，「他就是這樣的人。做這個決定，他一定既挫折又懊悔，我會連他的份一起加油。」

(中時電子報)