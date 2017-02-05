NBA》艾金生太「樂觀」？堅決不講豪哥歸期
籃網總教練艾金生沒看出菜鳥後衛費瑞爾的天分，平白送給小牛一份大禮，讓費瑞爾成為NBA本季「灰姑娘」之一，如今艾金生不僅看走眼，他過於「樂觀」態度，連美媒都不禁留言嘲諷，甚至問他豪哥歸期，也是一無所知！
前役輸給溜馬後，艾金生說：「明天我們還要練球，反正太陽仍會升起，球員臉上還有笑容，那是球隊文化。」《NetsDaily》記者帕西歐不禁推文，「你聽過幾次1個菜鳥教練在前50戰輸41場後，還這樣說話嗎？艾金生相信過程。」
帕西歐甚至寫到，「或許此時提到丁維迪不太公平，但去年12月8日籃網釋出費瑞爾，改跟丁維迪簽下複數年合約。假如費瑞爾繼續火燙下去，就像蛋糕上的櫻桃，他頂替戴隆威廉斯(小牛主控)的表現也太神奇了。」
其實《NetsDaily》也在最近得知林書豪已經開始進行練投，或有機會提前宣告復出，可是詢問艾金生，他的答案還是：「我不確定，老實講，有時球團公布消息我才知道，但我們確定了什麼事情，會讓大家盡快知道的。」
不管艾金生這種回覆方式是否在打官腔，假如連他都不清楚林書豪恢復狀況，身為1名NBA總教練也太失職了！
(中時電子報)
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