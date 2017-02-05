酒測前先搏杯？神明給聖杯送他進警局

警方要酒測，林姓男子卻手拿2枚10元硬幣「搏杯」問神明，結果擲出聖杯，連神明都不幫忙，乖乖配合酒測。（盧金足翻攝）

台中46歲林姓男子騎機車行經台灣大道與漢口路口時，因滿臉通紅、渾身酒味，被警方攔查下實施酒測，但他卻執意要用10元硬幣搏杯，問神明同不同意讓警方對他酒測，結果擲出「聖杯」，林男只好乖乖配合。(警方提供)

「酒測？我要先搏杯問神明可不可以！」46歲的林姓男子騎機車行經台灣大道與漢口路口時，因滿臉通紅、渾身酒味，被警方攔查下實施酒測，但他卻執意要用10元硬幣搏杯，問神明同不同意讓警方對他酒測，結果擲出「聖杯」，連神明也不幫忙，林男只好乖乖配合，最後測出酒測值達0.40 mg/L超標，全案依公共危險罪移送偵辦。

警察局第6分局何安派出所警員蔡順利在台灣大道與漢口路口執勤時，發現林男疑似酒駕，攔下酒測時，林男坦承上午7點多，要到工地上班前，有喝了1杯含酒精的提神飲料，否認有飲酒，對警方要向他酒測，還表示「我要問神明一下！」

對林男提出的要求，員警當下有點傻眼，但林男隨即從口袋中拿出2枚10元硬幣，擲向地上搏杯，結果第1個就擲出「聖杯」，連神明也不同意酒駕，林姓騎士只好配合酒測。

警方籲請民眾，酒後開車是違法之行為，切勿以身試法，若發生事故將危害自身或他人之安全，更可能釀成悲劇，千萬不要酒後開車。

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(中時)