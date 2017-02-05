非洲女產子 胎兒畸形似青蛙

狀似青蛙的死胎被放置在紙上。(圖/快科技網)

非洲辛巴威的村民與畸形胎兒合照。(圖/快科技網)

非洲一位年輕女性近日分娩，但意外的是，產下的胎兒卻狀似青蛙，因此被當地視為不祥而燒掉。

據英國《每日郵報》訊，非洲內陸國家辛巴威（Republic of Zimbabwe）一位名為Precious Nyathi的年輕媽媽在最近不幸生下一個身體畸形的胎兒，該胎兒雙腿岔開如青蛙下肢，怪異的外表被認為是不祥之兆。由於孩子生下來後很快就死了，其生父母徵求村中長輩的意見，得到的答案竟是：「這個青蛙應該被當眾焚燒。」

當地醫院表示，無法解釋這個畸形胎兒的成因，但Nyathi沒有做任何產前檢查，因而致憾。

(中時電子報)