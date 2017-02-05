京都恩愛李榮浩 楊丞琳激動喊：我們上新聞了

楊丞琳和李榮浩交往約2年，感情甜蜜蜜。（圖／翻攝自楊丞琳、李榮浩微博)

楊丞琳京都約會李榮浩，金勤也同行。(圖／翻攝自微博)

楊丞琳和李榮浩交往約2年，雖鮮少公開曬愛，但感情依舊穩定，新春假期兩人到京都旅遊，打扮低調仍被網友認出，不過身邊竟多了個「第三者」當電燈泡。

有網友拍到楊丞琳和李榮浩到京都遊玩，小倆口都穿全身黑，私下互動十分甜蜜，事後她也罕見在微博曬出偷拍照，但tag的對象不是男友，是演員金勤，她也激動喊：「金～我們上新聞了」，引來金勤回「這有什麼好大驚小怪的」，搞笑對話逗樂不少粉絲。

網友都留言虧她「是妳和浩浩上新聞了」，還說「金老師很識相地走在前面」、「老師是去打掩護的吧」，直呼她真幸福，有男友和好友陪伴出遊。

(中時電子報)