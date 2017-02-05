馬大姊被狂轟門神 羅智強：民進黨雙重標準令人不齒！
警察大學前教授葉毓蘭在《中時電子報》刊登〈總統表姊當部長 錯了嗎〉一文，替林美珠講公道話，總統府前副秘書長羅智強今早在臉書分享此文，並發文指出，自己對林美珠沒意見，但民進黨的雙重標準，極其令人不齒！
羅智強說，2009年馬英九姊姊馬以南，出任民間團體工總產業政策委員會底下的生技分組召集人，但不過是在一次會議上，有政府官員出席，就被民進黨及綠媒轟為「超級大門神」，事件更登上綠媒頭版。
羅智強形容，這次所有對任用林美珠的檢驗，不過是2009年的迴力鏢，是過去民進黨嚴以律人的反射鏡，並說自己還沒提宇昌案，蔡英文卸任把政院公務員叫來家裡聽取投資簡報的事，怒批民進黨「雙重標準！雙重標準！雙重標準！這是民進黨對台灣政治最讓人厭惡的惡劣示範」！
蔡英文爆發「宇昌案」時，馬英九曾以自己為例，指選上總統後即讓「太太、姊姊、妻舅3人失業」，強調自己絕不貪污、家人亦不干政。據悉，馬英九8年前當選總統，為迴避利益，周美青向任職的兆豐銀申請退休，大姊馬以南辭去中國化學製藥公司副總經理職務，大舅子周偉奇也悄悄離開聯華聯合液化石油氣公司董事長工作崗位。
(中時電子報)
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