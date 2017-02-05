脫吧脫吧！男人裸睡優點多 更硬更好眠

男人裸睡其實優點多多，更好睡、更堅挺。 (達志影像/shutterstock提供)

你睡覺會裸睡嗎？根據美國國家睡眠基金會的調查，只有12%的美國人全身脫光睡覺，但殊不知其實裸睡好處多多，不僅改善睡眠品質，甚至能增強性能力。

你會睡得更好》

由於受到睡眠時體溫會下降所影響，如果穿著衣服睡覺，體溫波動會影響睡眠品質。睡眠顧問溫特(W. Christopher Winter)博士就指出，裸睡能增加深層睡眠時間，而深層睡眠則有助於調節男性體內激素，且幫助維持較高性慾。

你的新陳代謝會更好》

根據2014年美國糖尿病雜誌(Diabetes)的一項研究顯示，相較於在室溫較高的房間裡，當人們睡在室溫較低的房間時，人體會產生雙倍的「棕色脂肪」(一種儲存在脖子上，燃燒卡路里產生體溫的健康脂肪)，促進新陳代謝。研究人員也說，裸睡降低體溫，也可以達到類似效果。而血液循環良好的情況下，也讓勃起更加堅挺。

保護睪丸》

泌尿科專家就曾指出，若睡覺時穿著內褲，內褲會使得熱量與水分不易散出，溫暖的環境成為孳生細菌的溫床，將會提高男性私密處感染疾病的機率。

保護精子助生育》

研究顯示，要能促進精子生成、優化精子，陰囊保持正確溫度是關鍵因素，當睪丸溫度過高時，就會影響精子質量，間接影響生育，而最佳的溫度約在35度左右。

更能放鬆的親近枕邊人》

裸體睡覺對於枕邊人來說，能更容易有肌膚接觸，也有研究指出，頻繁的與枕邊人有肌膚接觸，能夠誘發大腦釋放更多俗稱愛情激素的「催產素」，對拉近伴侶關係、促進性慾有奇效。

(中時電子報)