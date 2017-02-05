陸精神科醫生帶患者集體離院 網民熱議

我要評比

大陸貴州一家醫院的精神科主任日前擅自帶領64名病人集體離院，宛如電影情節。當地官方今天表示，64名患者目前都已在醫院接受治療，情況穩定。

中新網報導，貴航貴陽醫院4日下午對外發布「關於我院精神科主任私自帶患者集體離院的聲明」，聲明指出，精神科主任楊紹雷未告知患者家屬及監護人，就於1月30日私自帶走64名精神科住院患者。

另有媒體報導，全部離院患者被楊紹雷帶到貴陽市第六人民醫院，貴航貴陽醫院4日的聲明中也表示，將透過法律途徑追究楊紹雷等醫務人員的法律責任。

事件經媒體報導引起熱議，有大陸網民評論，這是電影「飛越瘋人院」（台灣譯為飛越杜鵑窩）現實版。

貴陽市衛生和計劃生育委員會今天首次回應此事，目前64名患者中有4名已返回貴航貴陽醫院，其餘60名患者在貴陽市第六人民醫院接受治療，所有患者情況穩定。1060205

(中央社)