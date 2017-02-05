林佳龍台中公園點燈 啟動燈會饗宴

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2017中台灣元宵燈會即日起至19日將在台中公園、清水港區藝術中心登場，台中市長林佳龍今晚將前往台中公園點亮主燈，啟動為期15天的燈會饗宴。

台中市觀旅局表示，今年主燈以「鳳凰花開」為主題，台中公園的主燈以黃色系代表「鳳」(雄)，清水港區藝術中心以紅色系代表「凰」(雌)。

觀旅局指出，台中公園12米高的主燈下方有台中市花的山櫻花及海浪上下移動，不時會飄出花香煙霧，是集合視覺、聽覺、嗅覺的主燈秀新體驗。清水港區藝術中心的主燈，則結合聲光科技表演，由鳳凰舞者在舞台舞出鳳凰姿態，同樣精彩。

觀旅局表示，今年燈會台中公園展出陸上主題燈11座、水上主題燈5座、創意花燈10座，加上主燈，共計27座；清水港區藝術中心則展出主題燈10座、水上主題燈1座、創意花燈20座，加上主燈，共32座，精彩可期。

台中市政府指出，為促進城鄉均衡發展，市府另規劃「2017豐慶燈景賀新年-花都山城亮藝點活動」，將於豐原葫蘆墩公園登場，林佳龍今天下午5時將前往主持啟動儀式。

「2017豐慶燈景賀新年-花都山城亮藝點活動」由國際級設計大師李明道、陳永基、周育潤運用花卉、竹藝等設計精彩的燈藝創作，融合台中花博元素及新春節慶意象，打造多座夢幻絕美的大型互動燈藝裝置，為2018世界花博暖身。1060205

(中央社)