圖輯》高雄大港606秒花火秀 首創結合山河海美景

2017高雄燈會藝術節1月30日起至2月12日在愛河畔登場，今年以幸福雞立為主題，重頭戲是在西子灣一港口兩側鼓山和旗津共1000米長的防波堤施放高空「大港花火秀」，全台首創結合山、海、河美景長達10分6秒象徵106年，4日吸引上萬群眾觀賞拍攝，絢麗璀璨的煙花將高雄港和西子灣一港口渲染映照得美不勝收。其中11日元宵節跨12日的凌晨零點將施放長達20分17秒的煙火象徵2017。
今年高雄燈會藝術節以「幸福雞立」為主題，將愛河沿岸從高雄橋至七賢橋的河東河西路兩側分為傳統燈飾區、藝術燈飾區、宗教燈區、燈飾布置競賽、全國創意花燈競賽等5個燈區，設置各種樣式的造型花燈逾100座，呈現年節歡樂氣氛，民眾可搭乘愛之船、貢多拉或雙層巴士感受愛河畔的年節氛圍。
今年煙火在愛河畔、光榮碼頭、西子灣一港口等3處不同地點施放，愛河中央的水上劇場花火秀從1月30日至2月12日每晚7點施放大約3分鐘，以雷射燈光搭配音樂綻放低空煙火；光榮碼頭的港灣花火秀從1月31日至2月12日每晚9點半施放大約3分鐘，但2月4日和11日因大港煙火秀和提燈大遊行而不施放。
高雄觀光局長曾姿雯表示今年最大亮點的重頭戲便是「大港花火秀」，這是全台首創在西子灣一港口兩側鼓山和旗津共1000米長的防波堤施放高空海港煙火，創新結合山、海、河、港美景的多層次高空煙火，有許多獨特花色和造型的煙火齊放，將高雄港和一港口海面映照成色彩繽紛且明暗層次豐富的絢麗海景，美到令人讚嘆。
大港花火施放時間共有3次，1月30日晚上10點、2月4日晚上10點、2月11日元宵節跨12日的凌晨零點，其中1月30和2月4日各施放10分6秒，代表民國106年，唯獨2月11跨12日的凌晨零點施放20分17秒，象徵2017年，且3次大港煙火的花樣都不同。西子灣中山大學一帶包括英國領事館官邸、十八王公廟、雄鎮北門等觀景台早在幾日前就有許多攝影愛好者先用三腳架卡位，甚至還有民眾前一晚就在十八王公廟前廣場過夜，4日第2次施放吸引上萬群眾觀賞拍攝這難得美景，好位置可說是一位難求。
2月11日元宵節當天下午4點起至晚間10點將展開萬人提燈大遊行，路線從民生河東路口出發，沿河東路右轉五福路直到五福七賢路口，其中萬人提燈花車大遊行將於晚間7點登場，共有華航、中信造船、佛光山、高雄意誠堂關帝廟和多個宗教團隊的特色花車，以及國防部海陸空官校軍樂隊、海軍陸戰隊指揮部軍樂隊、中正國防預校樂旗隊、高雄姊妹市國際表演團隊包括秋田縣竿燈表演團、八王子花式跳繩團、釜山市阿卡貝拉合唱團、美國玻特蘭玫瑰皇后等將表演各國特色舞蹈。高雄樹德家商樂儀隊、高雄家商管樂隊、三信家商樂旗隊、中華藝校樂旗隊、義守大學及實踐大學的宋江陣等共30個隊伍將輪番登場。
遊行結束後稍事休息，當天凌晨零時隨即上演長達20分17秒的大港花火秀為今年燈會藝術節畫下完美句點。詳情可上2017高雄燈會藝術節官網 http://www.2017khl.com/ 查詢。
(中時)