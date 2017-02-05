圖輯》高雄大港606秒花火秀 首創結合山河海美景

2017高雄燈會藝術節今年重頭戲是在西子灣一港口兩側鼓山和旗津共1000米長的防波堤施放高空「大港花火秀」，全台首創結合山、海、河美景長達10分6秒象徵106年，吸引上萬群眾觀賞拍攝，4日絢麗璀璨的煙花將西子灣和一港口渲染映照得美不勝收。（王錦河攝）

2017高雄燈會藝術節1月30日起至2月12日在愛河畔登場，今年重頭戲是在西子灣一港口兩側鼓山和旗津共1000米長的防波堤施放高空「大港花火秀」，創新結合山、海、河、港美景的多層次高空煙火長達10分6秒，30日將高雄港和一港口海面映照成色彩繽紛且明暗層次豐富的絢麗海景，美到令人讚嘆。（王錦河攝）

2017高雄燈會藝術節即日起至12日在愛河畔登場，每晚7點在愛河中央施放水上劇場燈光煙火秀，以雷射燈光搭配音樂施放低空煙火，讓民眾可在愛河畔近距離感受聲光效果。（王錦河攝）

光榮碼頭的港灣花火秀即日起至12日每晚9點半施放大約3分鐘，但2月4日和11日不施放。（王錦河攝）

2017高雄燈會藝術節由高雄30多所學校師生在高雄橋畔河西路共同創作多達3200顆燈籠搭成燈海隧道，吸引許多民眾前來參觀拍照。（王錦河攝）

高雄橋畔河西路設置許多母雞帶小雞的「百雞爭鳴」花燈，吸引1對男女在花燈旁拍照留念。（王錦河攝）

高雄大港花火秀在西子灣一港口兩側鼓山和旗津共1000米長的防波堤施放高空煙火長達10分6秒，吸引上萬群眾觀賞拍攝，絢麗璀璨的煙花將西子灣一港口渲染映照得美不勝收。（王錦河攝）

全台首創結合山、海、河美景的高雄大港花火秀在西子灣一港口兩側鼓山和旗津共1000米長的防波堤施放高空煙火長達10分6秒，璀璨的煙花將高雄港映照成明暗層次豐富的絢麗海景。（王錦河攝）

高雄大港花火秀絢麗璀璨的煙花將西子灣一港口渲染映照得美不勝收。（王錦河攝）

高雄大港花火秀絢麗璀璨的煙花將高雄港渲染映照得美不勝收。（王錦河攝）

高雄大港花火秀絢麗璀璨的煙花將西子灣一港口渲染映照得美不勝收。（王錦河攝）

高雄大港花火秀絢麗璀璨的煙花將高雄港渲染映照得美不勝收。（王錦河攝）

高雄大港花火秀絢麗璀璨的煙花將西子灣一港口渲染映照得美不勝收。（王錦河攝）

高雄大港花火秀絢麗璀璨的煙花將高雄港渲染映照得美不勝收。（王錦河攝）

高雄大港花火秀絢麗璀璨的煙花將西子灣一港口渲染映照得美不勝收。（王錦河攝）

高雄大港花火秀絢麗璀璨的煙花將高雄港渲染映照得美不勝收。（王錦河攝）

高雄大港花火秀絢麗璀璨的煙花將西子灣一港口渲染映照得美不勝收。（王錦河攝）

高雄大港花火秀絢麗璀璨的煙花將高雄港渲染映照得美不勝收。（王錦河攝）

高雄大港花火秀絢麗璀璨的煙花將西子灣一港口渲染映照得美不勝收。（王錦河攝）

高雄大港花火秀絢麗璀璨的煙花將西子灣一港口渲染映照得美不勝收。（王錦河攝）

2017高雄燈會藝術節即日起至12日在愛河畔登場，每晚7點在愛河中央施放水上劇場燈光煙火秀，以雷射燈光搭配音樂施放低空煙火，讓民眾可在愛河畔近距離感受聲光效果。（王錦河攝）

即日起至12日每晚7點在愛河中央施放水上劇場燈光煙火秀，以雷射燈光搭配音樂施放低空煙火，吸引大批民眾聚集愛河畔觀賞。（王錦河攝）

即日起至12日每晚7點在愛河中央施放水上劇場燈光煙火秀，以雷射燈光搭配音樂施放低空煙火。（王錦河攝）

即日起至12日每晚7點在愛河中央施放水上劇場燈光煙火秀，以雷射燈光搭配音樂施放低空煙火，吸引大批民眾聚集愛河畔觀賞。（王錦河攝）

即日起至12日每晚7點在愛河中央施放水上劇場燈光煙火秀，以雷射燈光搭配音樂施放低空煙火，吸引大批民眾聚集愛河畔觀賞。（王錦河攝）

即日起至12日每晚7點在愛河中央施放水上劇場燈光煙火秀，以雷射燈光搭配音樂施放低空煙火，吸引大批民眾聚集愛河畔觀賞。（王錦河攝）

光榮碼頭的港灣花火秀即日起至12日每晚9點半施放大約3分鐘，但2月4日和11日不施放。（王錦河攝）

由高雄30多所學校師生在高雄橋畔河西路共同創作多達3200顆燈籠搭成燈海隧道，吸引大批人潮前來參觀拍照。（王錦河攝）

高雄橋畔河西路設置燈海隧道和「百雞爭鳴」花燈，吸引1家4口在花燈旁拍照留念。（王錦河攝）

由高雄30多所學校師生在高雄橋畔河西路共同創作多達3200顆燈籠搭成燈海隧道，吸引1位男子以手機拍攝。（王錦河攝）

高雄橋畔河西路設置「百雞爭鳴」花燈，吸引兩位女子在花燈旁自拍留念。（王錦河攝）

由高雄30多所學校師生在高雄橋畔河西路共同創作多達3200顆燈籠搭成燈海隧道，吸引幾位男女以手機自拍。（王錦河攝）

高雄橋畔河西路設置「百雞爭鳴」花燈，吸引1位小弟弟在花燈旁好奇觀賞。（王錦河攝）

由高雄30多所學校師生在高雄橋畔河西路共同創作多達3200顆燈籠搭成燈海隧道，吸引1對男女以手機自拍。（王錦河攝）

高雄橋畔河西路設置「百雞爭鳴」花燈，吸引兩位女子在花燈旁拍照留念。（王錦河攝）

西子灣旁的英國領事館官邸觀景台4日聚集許多民眾先用腳架卡位，等候拍攝大港煙火。（王錦河攝）

西子灣旁的英國領事館官邸觀景台聚集許多民眾先用腳架卡位，等候拍攝大港煙火。（王錦河攝）

西子灣旁的英國領事館官邸觀景台聚集許多民眾先用腳架卡位，等候拍攝大港煙火。（王錦河攝）

西子灣旁通往英國領事館和十八王公廟的階梯聚集許多民眾先用腳架卡位，等候拍攝大港煙火。（王錦河攝）

西子灣旁的十八王公廟觀景台聚集許多民眾先用腳架卡位，等候拍攝大港煙火。（王錦河攝）

西子灣通往柴山的山路旁聚集許多民眾先用腳架卡位，等候拍攝大港煙火。（王錦河攝）

西子灣旁一港口防波堤已設置好煙火彈等待4日晚間絢麗綻放。（王錦河攝）

西子灣旁一港口防波堤已設置好煙火彈等待絢麗綻放，工作人員在防波堤鐵門綁上兩包乖乖，希望海浪和天氣都乖乖。（王錦河攝）

西子灣中山大學旁的路邊觀景台聚集許多民眾先用腳架卡位，等候拍攝大港煙火。（王錦河攝）

西子灣旁的雄鎮北門觀景台聚集許多民眾先用腳架卡位，等候拍攝大港煙火。（王錦河攝）

西子灣旁的雄鎮北門觀景台聚集許多民眾先用腳架卡位，等候拍攝大港煙火。（王錦河攝）

西子灣旁的雄鎮北門觀景台聚集許多民眾先用腳架卡位，等候拍攝大港煙火。（王錦河攝）

西子灣旁的雄鎮北門觀景台聚集許多民眾先用腳架卡位，等候拍攝大港煙火。（王錦河攝）

西子灣旁的雄鎮北門觀景台聚集許多民眾先用腳架卡位，等候拍攝大港煙火。（王錦河攝）

西子灣旁的雄鎮北門觀景台聚集許多民眾先用腳架卡位，等候拍攝大港煙火。（王錦河攝）

高雄大港花火秀4日吸引上萬群眾觀賞拍攝，散場時大批人潮擠滿哨船街。（王錦河攝）

高雄大港花火秀吸引上萬群眾觀賞拍攝，散場時大批人潮擠滿哨船街。（王錦河攝）

2017高雄燈會藝術節1月30日起至2月12日在愛河畔登場，今年以幸福雞立為主題，重頭戲是在西子灣一港口兩側鼓山和旗津共1000米長的防波堤施放高空「大港花火秀」，全台首創結合山、海、河美景長達10分6秒象徵106年，4日吸引上萬群眾觀賞拍攝，絢麗璀璨的煙花將高雄港和西子灣一港口渲染映照得美不勝收。其中11日元宵節跨12日的凌晨零點將施放長達20分17秒的煙火象徵2017。

今年高雄燈會藝術節以「幸福雞立」為主題，將愛河沿岸從高雄橋至七賢橋的河東河西路兩側分為傳統燈飾區、藝術燈飾區、宗教燈區、燈飾布置競賽、全國創意花燈競賽等5個燈區，設置各種樣式的造型花燈逾100座，呈現年節歡樂氣氛，民眾可搭乘愛之船、貢多拉或雙層巴士感受愛河畔的年節氛圍。

今年煙火在愛河畔、光榮碼頭、西子灣一港口等3處不同地點施放，愛河中央的水上劇場花火秀從1月30日至2月12日每晚7點施放大約3分鐘，以雷射燈光搭配音樂綻放低空煙火；光榮碼頭的港灣花火秀從1月31日至2月12日每晚9點半施放大約3分鐘，但2月4日和11日因大港煙火秀和提燈大遊行而不施放。

高雄觀光局長曾姿雯表示今年最大亮點的重頭戲便是「大港花火秀」，這是全台首創在西子灣一港口兩側鼓山和旗津共1000米長的防波堤施放高空海港煙火，創新結合山、海、河、港美景的多層次高空煙火，有許多獨特花色和造型的煙火齊放，將高雄港和一港口海面映照成色彩繽紛且明暗層次豐富的絢麗海景，美到令人讚嘆。

大港花火施放時間共有3次，1月30日晚上10點、2月4日晚上10點、2月11日元宵節跨12日的凌晨零點，其中1月30和2月4日各施放10分6秒，代表民國106年，唯獨2月11跨12日的凌晨零點施放20分17秒，象徵2017年，且3次大港煙火的花樣都不同。西子灣中山大學一帶包括英國領事館官邸、十八王公廟、雄鎮北門等觀景台早在幾日前就有許多攝影愛好者先用三腳架卡位，甚至還有民眾前一晚就在十八王公廟前廣場過夜，4日第2次施放吸引上萬群眾觀賞拍攝這難得美景，好位置可說是一位難求。

2月11日元宵節當天下午4點起至晚間10點將展開萬人提燈大遊行，路線從民生河東路口出發，沿河東路右轉五福路直到五福七賢路口，其中萬人提燈花車大遊行將於晚間7點登場，共有華航、中信造船、佛光山、高雄意誠堂關帝廟和多個宗教團隊的特色花車，以及國防部海陸空官校軍樂隊、海軍陸戰隊指揮部軍樂隊、中正國防預校樂旗隊、高雄姊妹市國際表演團隊包括秋田縣竿燈表演團、八王子花式跳繩團、釜山市阿卡貝拉合唱團、美國玻特蘭玫瑰皇后等將表演各國特色舞蹈。高雄樹德家商樂儀隊、高雄家商管樂隊、三信家商樂旗隊、中華藝校樂旗隊、義守大學及實踐大學的宋江陣等共30個隊伍將輪番登場。

遊行結束後稍事休息，當天凌晨零時隨即上演長達20分17秒的大港花火秀為今年燈會藝術節畫下完美句點。詳情可上2017高雄燈會藝術節官網 http://www.2017khl.com/ 查詢。

(中時)