中國大陸擬成立網路安全審查委員會

中國大陸國家網信辦4日發布徵求意見稿，擬成立網路安全審查委員會，負責審議網路安全審查的重要政策，統一組織網路安全審查工作，協調網路安全審查相關重要問題。

星島日報報導，大陸國家戶聯網信息辦公室4日發布「網絡產品和服務安全審查辦法（徵求意見稿）」，提出國家網信辦會聯同有關部門成立網絡（路）安全審查委員會。

「網絡產品和服務安全審查辦法（徵求意見稿）」表示，網絡安全審查委員會聘請相關專家組成網絡安全審查專家委員會，在第三方評價基礎上，對網絡產品和服務的安全風險及其提供者的安全可信狀況進行綜合評估。

至於網絡安全審查第三方機構，「由國家統一認定」。

中國信息安全研究院副院長左曉棟表示，「網絡安全審查制度是在開放環境中維護國家網絡安全的重要手段」。現階段中國還沒突破核心技術，受制於人的局面要長期存在，要使用來自國外優秀的產品和服務，就必須確保其安全。

左曉棟認為，網絡安全審查委員會將是網絡安全審查的領導機構，將是一個跨部門的委員會，因為網路安全審查涉及到多個行業和多個部門，需要一個跨部門委員會協調和統籌，這是網路安全審查工作中的一個關鍵設計。1060205

(中央社)