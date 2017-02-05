招考測聽力過嚴涉歧視 北捷興訟敗訴
台北捷運公司招考人員，聽力標準過嚴，涉違反就業服務法歧視身心障礙遭罰新台幣60萬元，打行政訴訟抗罰。台北高等行政法院認定台北巿政府開罰有理，判北捷敗訴，還可上訴。
判決指出，王姓申訴人參加台北大眾捷運股份有限公司在民國103年底公告招募新進人員考試，通過兩階段測試後，繳交體檢報告；北捷以王姓申訴人任一耳純音聽力各檢測音頻的數值超過40分貝，認定申訴人聽力測驗不合格而未予錄取。
台北巿就業歧視評議委員會在104年8月間評議認定北捷違反就業服務法的身心障礙歧視成立，台北巿政府依這項評議對北捷開罰新台幣60萬元。
申訴人主張，依據台北巿大眾捷運系統行車人員技能體格檢查規則，「聽力：兩耳純聽力平均值40分貝以內」，但北捷卻以「任一耳純音聽力各檢測音頻的數值超過40分貝」，為不合格標準，且檢測音頻為「頻率500、1000、2000、3000、4000、6000」的高標準，明顯不符合法令規定。
法院調查，台北巿大眾捷運系統行車人員技能體格檢查規則，規定「兩耳純聽力平均值40分貝以內」，不是兩耳聽力的平均，而是各別耳「平均純音聽力閾值PTA」的概念，而究竟是多少個頻率的平均值，並未明示，且北捷所採的檢定數據，以6分法、高頻3分法太過嚴格。1060205
(中央社)
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