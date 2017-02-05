憂川普新政殃同志 紐約人聚平權聖地抗議

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約3000人今天來到紐約的同志平權聖地抗議美國總統川普（Donald Trump），力挺可能遭川普鎖定的男女同志、雙性戀者、跨性別者（LGBT）與穆斯林。

法新社與紐約「每日新聞」（Daily News）報導，在午後的豔陽下，示威者群聚紐約格林威治村（Greenwich Village）的同性戀維權運動發源地石牆飯店（Stonewall Inn）。

他們揮舞彩虹旗和美國國旗，還有人戴著粉紅色的「貓帽」，高喊：「不合作！」「不要恨！不要怕！這裡歡迎難民！」等口號。

川普1月27日簽署命令，禁止7個人口以穆斯林為主的國家公民入境美國。1060205

(中央社)