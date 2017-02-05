和秦昊吵架 伊能靜向婆婆訴苦

伊能靜親暱稱呼婆婆是第二母親，伊能靜也提到她與秦昊吵架，婆婆告訴她婚姻維持之道。（圖／取材自伊能靜微博）

伊能靜與秦昊2015年步入禮堂，婚後不時分享幸福的家庭生活。（圖／本報系資料照片）

女星伊能靜2015年與秦昊步入禮堂後，隔年生下兩人愛的結晶「小米粒」，伊能靜梅開二度，婚姻幸福、不時在微博分享家庭生活，而今（5日）伊能靜透露大年初六是婆婆生日，她親暱稱呼婆婆是第二個母親，也提到她與秦昊吵架，婆婆告訴伊能靜的婚姻維持之道。

伊能靜與秦昊的姊弟戀在2015年開花結果，伊能靜在微博透露，第一次見秦昊母親時，婆婆曾要秦昊三思「她比你大，又有孩子，你要想清楚，要就跟人好好的，絕不能害了人家」，婆婆對伊能靜相當滿意，逢人就稱讚「小靜是好媳婦」，而當婆婆得知伊能靜和秦昊吵架時，她則說：「沒有夫妻不吵架，但你們要有根，夫妻有了根，吵架不是問題，問題是你們走一輩子的根有沒有。」

伊能靜與婆婆擁好感情，她親暱稱呼婆婆是第二個母親「與秦先生在一起，我還收穫了一對親生父母，無私無束的愛著我們」，看著公婆相愛相守37年，也讓伊能靜有感而發：「願我與秦先生晚年也能如此」，而昨是婆婆生日，伊能靜最後感性寫下：「媽媽，我最好的婆婆！生日快樂！」

(中時電子報)