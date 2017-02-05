寒假結束「開丼啦」 吉野家明起買一送一

吉野家慶祝在台成立30周年，將自明(6)日起推出「開學季買一送一」優惠促銷活動。(圖／台灣吉野家)

農曆春節連續假期結束，各級學校寒假亦已接近尾聲，為迎接開學季，並慶祝在台成立30周年，台灣吉野家連鎖餐廳將自明(6)日起推出「開學季買一送一」優惠活動，自明(6)日起至12日止，消費者至全台57家吉野家連鎖門市(含新生活概念餐廳)點購丼飯套餐滿169元以上，即贈送牛丼(中)單品乙份(限立即兌換，可加價升級為套餐)。

台灣吉野家提醒，「開學季買一送一」優惠活動，不適用外送服務且不得與預約親取優惠並用，另預約外帶20份以上請提前1小時以上預訂。

今(2017)年是吉野家在台灣成立30 週年，為了感謝台灣這片土地，台灣吉野家持續投入公益活動、關注環保議題，並選用台灣在地好食材入饌，提供消費者最優質的商品與服務。台灣吉野家表示，此次推出「開學季買一送一」活動，就是要回饋廣大消費者長期的支持與愛護。

(工商)