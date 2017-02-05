青年志工帶桌遊同樂 助長者動腦又動手

桌遊是深受年輕人喜愛的益智遊戲，台南市青年志工中心則結合桌遊和志願服務，讓青年透過桌遊陪伴長者同樂，也幫助長者動腦思考及訓練手眼協調。（教育部青年發展署提供）中央社記者許秩維傳真 106年2月5日

桌遊是深受年輕人喜愛的益智遊戲，台南市青年志工中心則結合桌遊和志願服務，讓青年透過桌遊陪伴長者同樂，也幫助長者動腦思考及訓練手眼協調。

教育部青年發展署表示，桌遊是一種實體的桌上型益智遊戲，除了是青年交際的媒介，台南市青年志工中心也推展「元氣生活健康服務專案」，由青年志工準備桌遊，與社區長者們互動，在玩桌遊的過程中交流，陪伴社區長者說話，助長者動腦思考及訓練手眼協調，讓長者動腦也動手。

參與服務專案的青年志工邱瑋湞指出，自己也喜愛玩桌遊，因此與志同道合的夥伴一起投入專案的規劃與服務，選擇幾個容易上手也富有趣味的小遊戲，很快拉近青年志工與社區長者的距離。

邱瑋湞表示，長者們一開始聽到桌遊，還以為是打麻將，因此青年志工必須迅速當起小老師，說明遊戲規則，教導長者們融入遊戲情境，在互動過程中，一面同樂一面跟長者們聊聊天，關心他們平常生活起居，給予最親切自然的關懷陪伴。

透過此次社區服務，邱瑋湞表示，能夠拉近與長者們的距離，看見許多長者的笑容，讓她心裡覺得溫暖而踏實，在服務中也想起自己的爺爺奶奶，因為外出讀書較少返鄉陪伴，知道爺爺奶奶也渴望孫子女的關懷，有機會也會運用這次桌遊服務的經驗，和爺爺奶奶一起同桌共遊。

教育部青年發展署表示，全台共有16個青年志工中心，提供多元的青年志工服務機會，協助青年參與各項志願服務活動，以服務社會、關懷弱勢的精神，展現青年志工的熱情、活力，希望帶動更多青年共同投入志願服務。1060205

(中央社)